Як правильно заряджати електромобіль, щоб не зіпсувати батарею — дослідження

Експерти проаналізували дані про зарядку більш ніж 12 500 автомобілів Tesla у США. Вони також розповіли, як заряджати електромобіль, щоб не пошкодити його батарею.

Експерти порівняли, як на стан батареї електромобіля впливає швидка і повільна зарядка. Також вони поділилися деякими корисними порадами. Про це розповіли на сайті Recurring Auto.

Швидка зарядка дає змогу повністю поповнити запас батареї електромобіля всього за кілька годин. Проте це може негативно вплинути на її стан.

Експерти проаналізували дані про зарядку більш ніж 12 500 автомобілів Tesla у США. Вони вивчили швидкість зниження запасу ходу порівняно із зарядкою змінним струмом.

Для порівняння було обрано електрокари, які використовували швидку зарядку 90% часу. Решта авто заряджалися за допомогою швидкої зарядки тільки 10% часу.

Дослідження показало, що ці два способи зарядки однаково впливають на стан батареї. У будь-якому разі, з часом запас ходу електромобіля знижується.

Найбільше на стан батареї впливають екстремальні температури, а також низький або високий рівень заряду. На щастя, сучасні системи управління дають змогу запобігти пошкодженню акумуляторної батареї під час використання швидкого заряджання.

Як правильно заряджати акумуляторну батарею?

Є дві важливі поради, які допоможуть захистити акумуляторну батарею від пошкоджень Фото: Getty Images

Експерти рекомендують використовувати функцію попередньої підготовки батареї перед зарядкою у спекотну та холодну погоду. Так батарея прослужить довше, а запас ходу знижуватиметься набагато менше.

Крім цього варто уникати швидкого заряджання з дуже високим або дуже низьким рівнями заряду. Опір батареї на цих рівнях вищий і створює додаткове навантаження.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли вартість зарядки електромобілів і заправки автомобілів паливом.