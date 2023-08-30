Авто
Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)
Експерти назвали найкращі електромобілі та гібридні автомобілі цього року. Для зручності рейтинг розділили на категорії, для кожної з яких було визначено переможця.
Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони визначили фаворитів у кожному сегменті. Про це розповіли на сайті What Car?
На ринку електромобілів існує серйозна конкуренція. У наш час більшість автовиробників пропонують повністю електричні моделі.
Експерти протестували десятки електромобілів і гібридних авто. Вони визначили переможців у кількох категоріях.
Найкращі електромобілі 2023 року:
- новий компактний електромобіль — Fiat 500e;
- вживаний компактний електромобіль — Renault Zoe;
- новий сімейний електромобіль — MG4 EV;
- вживаний сімейний електромобіль — Volkswagen ID.3;
- новий компактний електрокросовер — Smart #1;
- вживаний компактний електрокросовер — Hyundai Kona Electric;
- новий великий електрокросовер — Genesis GV60;
- вживаний великий електрокросовер — Skoda Enyaq iV;
- новий електричний мінівен — Volkswagen ID.Buzz;
- новий електричний універсал — MG5 EV;
- вживаний електричний універсал — MG5 EV;
- новий розкішний електромобіль — Tesla Model 3;
- вживаний розкішний електромобіль — Tesla Model 3;
- найочікуваніший електромобіль (вибір читачів) — Renault 5 EV.
Найкращі гібридні авто 2023 року:
- новий гібридний сімейний автомобіль — Audi A3 Sportback TFSIe;
- вживаний гібридний сімейний автомобіль — Seat Leon e-Hybrid;
- новий гібридний компактний кросовер — Range Rover Evoque;
- вживаний гібридний компактний кросовер — Mini Countryman;
- новий гібридний великий кросовер — Mercedes-Benz GLC;
- вживаний гібридний великий кросовер — Volvo XC90;
- новий гібридний універсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
- вживаний гібридний універсал — Volkswagen Passat Estate;
- новий гібридний розкішний автомобіль — Mercedes-Benz C-Class;
- вживаний гібридний розкішний автомобіль — BMW 3 Series.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року.