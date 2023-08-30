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Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Tesla | Tesla Model 3 стала переможцем одразу у двох номінаціях

Експерти назвали найкращі електромобілі та гібридні автомобілі цього року. Для зручності рейтинг розділили на категорії, для кожної з яких було визначено переможця.

Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони визначили фаворитів у кожному сегменті. Про це розповіли на сайті What Car?

На ринку електромобілів існує серйозна конкуренція. У наш час більшість автовиробників пропонують повністю електричні моделі.

Експерти протестували десятки електромобілів і гібридних авто. Вони визначили переможців у кількох категоріях.

Найкращі електромобілі 2023 року:

  • новий компактний електромобіль — Fiat 500e;
  • вживаний компактний електромобіль — Renault Zoe;
  • новий сімейний електромобіль — MG4 EV;
  • вживаний сімейний електромобіль — Volkswagen ID.3;
  • новий компактний електрокросовер — Smart #1;
  • вживаний компактний електрокросовер — Hyundai Kona Electric;
  • новий великий електрокросовер — Genesis GV60;
  • вживаний великий електрокросовер — Skoda Enyaq iV;
  • новий електричний мінівен — Volkswagen ID.Buzz;
  • новий електричний універсал — MG5 EV;
  • вживаний електричний універсал — MG5 EV;
  • новий розкішний електромобіль — Tesla Model 3;
  • вживаний розкішний електромобіль — Tesla Model 3;
  • найочікуваніший електромобіль (вибір читачів) — Renault 5 EV.
Найбільше читачі What Car? чекають на дебют електромобіля Renault 5
Фото: Renault

Найкращі гібридні авто 2023 року:

  • новий гібридний сімейний автомобіль — Audi A3 Sportback TFSIe;
  • вживаний гібридний сімейний автомобіль — Seat Leon e-Hybrid;
  • новий гібридний компактний кросовер — Range Rover Evoque;
  • вживаний гібридний компактний кросовер — Mini Countryman;
  • новий гібридний великий кросовер — Mercedes-Benz GLC;
  • вживаний гібридний великий кросовер — Volvo XC90;
  • новий гібридний універсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
  • вживаний гібридний універсал — Volkswagen Passat Estate;
  • новий гібридний розкішний автомобіль — Mercedes-Benz C-Class;
  • вживаний гібридний розкішний автомобіль — BMW 3 Series.
Audi A3 визнали найкращим гібридним авто в категорії "Найкращий новий сімейний автомобіль"
Фото: Audi

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року.