Стильний дизайн і понад 1000 сил: BYD готує розкішного конкурента Tesla Model S (фото)

Новий електричний седан YangWang запропонує багате оснащення та передові технології. Електромобіль оснастять 1180-сильною силовою установкою.

В інтернеті розсекретили патентні зображення нового електричного седана YangWang від BYD. Новинка отримає стильний дизайн і багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Седан YangWang складе конкуренцію Tesla Model S і Mercedes-Benz EQS. Головними особливостями електромобіля стануть футуристичний екстер'єр і розкішний інтер'єр.

Спереду встановлені незвичайні фари в стилі суперкара U9. У бампері розташований повітрозабірник.

Ззаду знаходяться вузькі ліхтарі та активний спойлер. Він автоматично підіймається на високій швидкості для генерації додаткової притискної сили.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Weibo

Також седан отримає висувні дверні ручки. У YangWang вирішили встановити традиційні бічні дзеркала заднього виду.

Електромобіль отримав висувні дверні ручки Фото: Weibo

В інтер'єрі розташовані три великі дисплеї. До списку оснащення увійдуть передові системи безпеки та система автономного водіння.

За чутками, седан YangWang оснастять чотирма електромоторами сумарною потужністю 1180 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди. Максимальний запас ходу на одному заряді становитиме близько 700 км.

Новинка дебютує вже цього року. Очікується, що початкова ціна седана становитиме 800 000 юанів (110 000 доларів).

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