Свіжий дизайн і збільшений запас ходу: представлено нову Tesla Model 3 (фото)

Нова Tesla Model 3 отримала змінений екстер'єр та інтер'єр. Електромобіль тепер здатний проїхати більшу відстань на одному заряді.

Tesla представила нову Model 3 2024 модельного року. Електромобіль змінився зовні, а також став технологічнішим. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Нова Tesla Model 3 вирізняється зміненим дизайном. Спереду з'явилися вузькі фари, а протитуманні фари тепер не є окремим елементом.

Спереду з'явилися вузькі фари Фото: Tesla

Ззаду можна помітити оновлені ліхтарі. Вони стали трохи меншими, але виглядають більш витончено.

Задні ліхтарі трохи змінилися Фото: Tesla

Також у Tesla заявили, що нова Model 3 стала більш обтічною. Це позитивно позначилося на запасі ходу та динаміці розгону.

Електромобіль став легшим і тепер важить 1765 кг. Це на 65 кг менше, ніж поточна модель.

Нова Tesla Model 3 у версії Standard Range RWD тепер може проїхати до 513 км на одному заряді. Модифікація Long Range AWD може подолати без підзарядки 629 км.

Крім цього для електромобіля було збільшено швидкість зарядки. Поповнити запас ходу на 282 км можна лише за 15 хвилин.

В інтер'єрі встановлено великий 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Під ним розташовані дві бездротові зарядки для електронних гаджетів.

В інтер'єрі розмістили великий дисплей Фото: Tesla

Крім цього було поліпшено шумоізоляцію салону. Для додаткового затишку передбачено контурне підсвічування.

Вартість і дата виходу нової Tesla Model 3 залишаються невідомими. Очікується, що електромобіль з'явиться вже цього року і стане трохи дешевшим.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електромобіля Tesla Model S Plaid у двох складних тестах.