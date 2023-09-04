Яскравий дизайн і запас ходу 750 км: Mercedes показав свій найдешевший електрокар (фото)

Електромобіль Mercedes CLA отримає енергоефективний 238-сильний мотор і мультимедійну систему нового покоління. Седан зможе проїхати 750 км без підзарядки.

На автосалоні IAA в Мюнхені презентували новий Mercedes-Benz Concept CLA-Class. Він є провісником третього покоління седана CLA, яке вийде на ринок наприкінці 2024 року і стане електрокаром. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mercedes.

У авто витягнутий обтічний силует Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA буде найдешевшим електромобілем німецької марки. Він збереже формат седана-купе з витягнутим силуетом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією.

Фари і ліхтарі виконані у вигляді логотипу Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Решітку радіатора замінила пластикова заглушка з діодним підсвічуванням, а фари і ліхтарі нагадують логотипи Mercedes. Дах виконано повністю прозорим.

У салоні Mercedes-Benz Concept CLA-Class поряд зі шкірою Nappa використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення. Так, тканину в оздобленні отримано з пластикових пляшок і бамбука, а дверні ручки — з переробленого паперу.

На передній панелі розташований широкий трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

На всю передню панель розтягнуто широкий трисекційний дисплей. Електромобіль Mercedes отримав нову мультимедійну систему MB.OS. У салоні встановлено чотири окремі крісла.

Повідомляється, що новий Mercedes CLA буде побудований на новій платформі ММА і отримає 238-сильний електромотор наступного покоління зі зниженим енергоспоживанням. Укупі з продуманою аеродинамікою це дасть змогу домогтися запасу ходу в 750 км з відносно невеликою батареєю на 90 кВт∙год. Очікується і більш потужна повнопривідна модифікація.

У салоні встановили чотири крісла Фото: Mercedes-Benz

800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку на 53% за 15 хвилин. Крім того, у Mercedes CLA з'явиться двонаправлена зарядка, тобто він зможе живити електрообладнання або навіть цілий будинок.

Раніше Фокус розповідав, що на автошоу IAA свій недорогий електрокар презентували і BMW.

Також ми писали, що Mercedes представив нові електрокросовери.