Перегони на тлі особистої трагедії: опубліковано перший трейлер фільму "Феррарі" (відео)

Фільм розповідає про найскладніший період у житті Енцо Феррарі. Головні ролі в кінострічці виконали Адам Драйвер, Пенелопа Крус і Патрік Демпсі.

З'явився офіційний трейлер фільму "Феррарі". Біографічну кінокартину продемонстрували на закритому показі в рамках Венеціанського кінофестивалю, а в прокат вона вийде 25 грудня 2023 року. Трейлер з'явився на Youtube-каналі студії Neon, яка зняла фільм.

Фільм заснований на книзі Брока Єйтса "Енцо Феррарі: людина і машина". Його дія розгортається в 1957 році — у складний для Феррарі період. Знаменитий конструктор втратив сина, його шлюб на межі розпаду, а компанії Ferrari загрожує банкрутство. У таких умовах італієць готується до престижних перегонів Mille Miglia.

Байопік "Феррарі" — один із найбільш "затягнутих" голлівудських проектів. Ідея зняти фільм про життя Енцо Феррарі народилася у режисера Майкла Манна ще на початку 2000-х, проте він тривалий час не міг втілити її в життя.

Спочатку роль Феррарі мав виконати Крістіан Бейл, потім велися переговори з Г'ю Джекманом. Зрештою, обидва актори відмовилися і на головну роль взяли Адама Драйвера, відомого за фільмом "Гуччі" і новими частинами "Зоряних воєн". 39-річному Драйверу довелося грати 59-річного Енцо Феррарі.

Роль дружини Енцо Феррарі Лаури виконала Пенелопа Крус, а відомого гонщика П'єро Таруффі зіграв Патрік Демпсі. Фільм рясніє видовищними сценами перегонів і в ньому зняли чимало вінтажних Ferrari.

Раніше Фокус розповідав про культовий Aston Martin, який простояв понад 40 років покинутим.

Також ми писали, що Ferrari за $400 000 згорів у полі.