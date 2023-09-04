Зроби сам: самоскид Mitsubishi перетворили на затишний автодім для бездоріжжя (фото, відео)
Повнопривідну вантажівку Mitsubishi Fuso обладнали 3,7-метровим житловим модулем. Усередині з'явилися ліжка, кутова кухня і санвузол.
Подружжя зі США самотужки побудувало оригінальний автодім на базі Mitsubishi Fuso. Він комфортабельний і пристосований для бездоріжжя. Про нього розповіли на Youtube-каналі Tiny House Giant Journey.
Американці Марк і Марина вже не вперше будують автобудинок. На аукціоні вживаних авто вони купили повнопривідний самоскид Mitsubishi Fuso. Сама вантажівка обійшлася в 7500 доларів, ще 30 000 — витратили на її доопрацювання. З неї зняли вантажний кузов і встановили 3,7-метровий кунг.
Усередині кунга американці змогли помістити диван, розкладне ліжко під стелею, санвузол з душовою кабіною і навіть кутову кухню з раковиною, холодильником і плитою. Крім того, як усередині, так і зовні передбачені численні шафи і ящики для поклажі.
Задні двері кунга виконані двосекційними і утворюють крильце. Автодім Mitsubishi Fuso отримав кондиціонер, водонагрівач і сонячні батареї на даху.
Вантажівка Mitsubishi оснащена економічним дизельним двигуном. Повний привід і високий кліренс дають змогу подорожувати бездоріжжям.
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