Ціна $13 000 і багате оснащення: на ринок виходить найдоступніший кросовер Honda (фото)

Кросовер Honda Elevate — компактна і недорога 4,3-метрова модель. Топова її версія отримала камери кругового огляду, віртуальний щиток приладів і набір систем безпеки.

Нова Honda Elevate надійшла у виробництво і виходить на ринок. Найдешевший кросовер японської марки коштуватиме від 13 000 доларів. Про це повідомляє видання Autocar.

Ціна моделі стартує з 13 000 доларів Фото: Honda

Кросовер Honda Elevate — компактна бюджетна модель завдовжки 4,31 м і з колісною базою 2,65 м. Навіть у топовій версії вона коштує 19 250 доларів. Для здешевлення збірку авто налагодили в Індії і саме в цій країні стартував продаж Elevate. Пізніше кросовер має з'явитися і в інших країнах.

Нова Honda Elevate 2023 вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, розширеними крилами, величезною решіткою радіатора і розкосими фарами. Нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обвісом.

Усі версії моделі отримали 10,25-дюймовий тачскрін Фото: Honda

У салоні всіх Honda Elevate встановлено 10,25-дюймовий тачскрін, а дорожчі версії отримали віртуальний щиток приладів. Об'єм багажника становить 458 л.

Доступна модель може бути вельми багато оснащена. Топова версія отримала люк, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфонів, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Об'єм багажника становить 458 л Фото: Honda

Зі старту кросовер Honda Elevate отримає тільки 1,5-літровий бензиновий мотор на 121 к. с. і буде доступний з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Середня витрата пального — 5,9 л/100 км. Привід у авто тільки передній, але зате у нього високий кліренс у 220 мм.

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