Предок Hellcat: на аукціон виставлено унікальний спортивний позашляховик Dodge 90-х (фото)

Випущено лише 300 позашляховиків Dodge Durango Shelby SP 360. Заряджена модель отримала потужний компресорний V8 і спортивні сидіння.

У США на аукціон Cars and Bids виставили дуже рідкісний Dodge Durango Shelby SP 360 1999 року. Це один із найперших спортивних позашляховиків у світі. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Випущено лише 300 заряджених Dodge Durango Фото: Cars and Bids

Позашляховик можна назвати предком знаменитого Dodge Durango SRT Hellcat. Над ним попрацював легендарний конструктор Керролл Шелбі — батько Cobra і Shelby Mustang, який у 90-х співпрацював із концерном Chrysler.

В оздобленні салону з'явився карбон Фото: Cars and Bids

Під капотом рамного Dodge Durango першого покоління встановлено 5,9-літровий V8, який у Shelby доповнили механічним нагнітачем. Його віддача збільшилася до 360 к. с. і 560 Нм.

5,9-літровий V8 доповнили компресором Фото: Cars and Bids

З 4-ступінчастою автоматичною КПП Dodge Durango SP 360 здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 228 км/год. Також доопрацьовано ходову і гальма позашляховика.

Відрізнити Shelby SP 360 від стандартного Dodge Durango можна за обвісом і 17-дюймовими дисками. Крім того, кліренс авто зменшено. У салоні встановлено спортивні ковшоподібні крісла першого і другого ряду з автографами Керолла Шелбі, а комплектацію поповнила потужна аудіосистема. В оздобленні з'явився карбон.

Спортивні сидіння прикрасили автографами Керолла Шелбі Фото: Cars and Bids

Планувалося випустити 3000 Dodge Durango Shelby SP 360, але в підсумку в 1998-2000 роках зібрали лише 300 таких авто. Саме цей позашляховик — 33-й у серії, а його пробіг становить лише 17 тис. км.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні продали найкрасивіший автомобіль у світі — за нього віддали понад мільйон доларів.

Також ми писали, що рідкісний Subaru пішов з молотка за $600 000.