Американці назвали позашляховики і кросовери з низькими витратами на обслуговування (фото)

До рейтингу увійшли кросовери та позашляховики, які не потребують великих витрат на обслуговування. Крім цього вони мають безліч переваг перед конкурентами.

Американські експерти назвали 12 кросоверів і позашляховиків з низькими витратами на обслуговування. Також ці моделі доволі надійні та рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Серед кросоверів і позашляховиків та кросоверів існує серйозна конкуренція. У наш час майже кожен автовиробник випускає хоча б одну таку модель. Проте далеко не всі з них вирізняються високим рівнем надійності.

До рейтингу увійшли 12 моделей, які не потребують великих витрат на обслуговування. Їхні власники рідко стикаються із серйозними поломками.

Кросовери та позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування:

1. Honda CR-V 2022

Honda CR-V вирізняється низькими витратами на обслуговування Фото: Honda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $254 на рік

Honda CR-V є однією з найпопулярніших моделей японського бренду на багатьох ринках світу. Цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.

2. Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 пропонує відмінну якість збірки Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $253 на рік

Mazda CX-5 пропонує високий рівень безпеки та відмінну якість збірки. Завдяки цьому кросовер рідко стикається з поломками під час експлуатації.

3. Acura MDX 2022

Acura MDX набагато надійніший за своїх конкурентів Фото: Motor1.com

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $532 на рік

Стильний і практичний кросовер Acura MDX заснований на моделі Honda Pilot. Порівняно з багатьма конкурентами цей автомобіль набагато надійніший.

4. Lexus RX 2022

Lexus RX має високу якість збірки Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $392 на рік

Експерти відзначили високу якість збірки та низьку витрату палива гібридної версії Lexus RX. Цей кросовер також виявився недорогим в обслуговуванні.

5. Lexus NX 2022

Lexus NX рідко виходить з ладу Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $392 на рік

Lexus NX виявився дешевшим в обслуговуванні багатьох конкурентів. Також ця модель вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.

6. Lexus UX 2022

Lexus UX виявився дуже надійним Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $551 на рік

Lexus UX став ще одним автомобілем японського бренду, який виявився дуже надійним. Проте цей кросовер трохи дорожчий в обслуговуванні, ніж NX.

7. Ford Bronco 2022

Ford Bronco відмінно почувається на бездоріжжі Фото: Ford

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $502 на рік

Ford Bronco чудово підходить для любителів бездоріжжя. На додачу до цього позашляховик не потребує великих витрат на ремонт і рідко ламається.

8. Nissan Armada 2022

Nissan Armada виявився дешевим в обслуговуванні

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $445 на рік

Nissan Armada входить у сегмент повнорозмірних позашляховиків. Попри це він виявився дешевшим в обслуговуванні, ніж більшість конкурентів.

9. Subaru Ascent 2022

Subaru Ascent пропонує високий рівень практичності Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $440 на рік

Subaru Ascent є невибагливим кросовером з низькими витратами на обслуговування. Також ця модель досить надійна і рідко стикається з поломками.

10. Subaru Outback 2022

Subaru Outback вирізняється високим рівнем надійності Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $428 на рік

Subaru Outback вирізняється високим рівнем практичності та надійності. Цей кросовер у середньому обходиться у 2137 доларів за перші 5 років експлуатації.

11. Subaru Forester 2022

Subaru Forester пропонує просторий салон Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $417 на рік

Subaru Forester пропонує високий рівень практичності та просторий салон. Також цей кросовер виявився дуже надійним.

12. Hyundai Venue

Hyundai Venue дешевший за багатьох конкурентів Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $399 на рік

Hyundai Venue доступніший за багатьох конкурентів. Також цей кросовер не вимагає великих витрат на обслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500.