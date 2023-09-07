Розділи
Матеріали
Авто

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: SEAT | Seat Arona пропонує комфортну підвіску та місткий багажник

Експерти виділили 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі не тільки недорогі, а й досить практичні.

Британські експерти назвали найкращі вживані компактні кросовери вартістю до $20 000. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку старих кросоверів є безліч цікавих пропозицій. Попри це вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей до $20 000, на які варто звернути увагу.

Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом вартістю до $20 000:

10. Renault Captur

Renault Captur дешевший за конкурентів
Фото: Renault

Renault Captur має бюджетний цінник і низькі витрати на експлуатацію. Також цей кросовер пропонує багате оснащення і практичний інтер'єр.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • низька вартість;
  • є зсувні задні сидіння.

Мінуси:

  • малопотужні двигуни;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • неприємна керованість.

9. Nissan Juke

Новий Nissan Juke сильно відрізнятиметься від першого покоління моделі
Фото: Nissan

Nissan Juke другого покоління зміг виправити багато помилок свого попередника. Тепер це більш стильний кросовер із багатим оснащенням.

Плюси:

  • багато місця всередині;
  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis має азартну керованість
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis не такий просторий як конкуренти, але цей кросовер керується як справжній спорткар. Також ця модель пропонує багате оснащення і бюджетний цінник.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • нестійкий на дорозі;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman пропонує стильний дизайн
Фото: MINI

Mini Countryman виглядає більш стильно, ніж багато конкурентів. Цей особливий шарм також простежується в інтер'єрі та в особливій увазі до деталей.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужні двигуни;
  • стильний інтер'єр.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • висока вартість.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступний з повним приводом
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara є дуже практичним кросовером із системою повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й для поїздок по бездоріжжю.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • високий рівень шкідливих викидів;
  • дизельні двигуни занадто гучні;
  • низька якість збірки інтер'єру.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross вирізняється практичним інтер'єром
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross відрізняється стильним дизайном і практичним інтер'єром. Також кросовер має приємну керованість.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • високі показники безпеки;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • негарний інтер'єр;
  • небагате оснащення.

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq відчувається як компактний хетчбек
Фото: Skoda

Skoda Kamiq має нижчу посадку порівняно з Volkswagen T-Cross. Завдяки цьому кросовер відчувається і керується як компактний хетчбек.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • якісний інтер'єр;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • мало регулювань задніх сидінь;
  • небагате оснащення;
  • занадто низька посадка водія.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc має комфортну підвіску
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc пропонує безліч плюсів за невелику вартість. Це практичний і безпечний кросовер для сім'ї.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • високі показники безпеки;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • негарний інтер'єр на ранніх автомобілях;
  • незручна супутникова навігація;
  • небагате оснащення.

2. Audi Q2

Audi Q2 розкішніший за конкурентів
Фото: Audi

Audi Q2 виявився найрозкішнішим кросовером у цьому рейтингу. Це стильна модель з якісним інтер'єром.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • приємна керованість;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • мало місця всередині;
  • жорстка підвіска;
  • повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.

1. Seat Arona

Seat Arona має комфортну підвіску
Фото: SEAT

Seat Arona визнали найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. Ця модель має безліч переваг перед конкурентами.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • місткий багажник;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • негарний інтер'єр;
  • дизельні двигуни занадто гучні;
  • погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року.