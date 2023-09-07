Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)

Експерти виділили 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі не тільки недорогі, а й досить практичні.

Британські експерти назвали найкращі вживані компактні кросовери вартістю до $20 000. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку старих кросоверів є безліч цікавих пропозицій. Попри це вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей до $20 000, на які варто звернути увагу.

Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом вартістю до $20 000:

10. Renault Captur

Renault Captur дешевший за конкурентів Фото: Renault

Renault Captur має бюджетний цінник і низькі витрати на експлуатацію. Також цей кросовер пропонує багате оснащення і практичний інтер'єр.

Плюси:

багате оснащення;

низька вартість;

є зсувні задні сидіння.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

мало місця на задньому ряду сидінь;

неприємна керованість.

9. Nissan Juke

Новий Nissan Juke сильно відрізнятиметься від першого покоління моделі Фото: Nissan

Nissan Juke другого покоління зміг виправити багато помилок свого попередника. Тепер це більш стильний кросовер із багатим оснащенням.

Плюси:

багато місця всередині;

практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

жорстка підвіска;

погана шумоізоляція.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis має азартну керованість Фото: Suzuki

Suzuki Ignis не такий просторий як конкуренти, але цей кросовер керується як справжній спорткар. Також ця модель пропонує багате оснащення і бюджетний цінник.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

приємна керованість.

Мінуси:

жорстка підвіска;

нестійкий на дорозі;

незручна інформаційно-розважальна система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman пропонує стильний дизайн Фото: MINI

Mini Countryman виглядає більш стильно, ніж багато конкурентів. Цей особливий шарм також простежується в інтер'єрі та в особливій увазі до деталей.

Плюси:

приємна керованість;

потужні двигуни;

стильний інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

мало місця на задньому ряду сидінь;

висока вартість.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступний з повним приводом Фото: Suzuki

Suzuki Vitara є дуже практичним кросовером із системою повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й для поїздок по бездоріжжю.

Плюси:

приємна керованість;

просторий інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

високий рівень шкідливих викидів;

дизельні двигуни занадто гучні;

низька якість збірки інтер'єру.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross вирізняється практичним інтер'єром Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross відрізняється стильним дизайном і практичним інтер'єром. Також кросовер має приємну керованість.

Плюси:

просторий інтер'єр;

високі показники безпеки;

приємна керованість.

Мінуси:

висока вартість;

негарний інтер'єр;

небагате оснащення.

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq відчувається як компактний хетчбек Фото: Skoda

Skoda Kamiq має нижчу посадку порівняно з Volkswagen T-Cross. Завдяки цьому кросовер відчувається і керується як компактний хетчбек.

Плюси:

місткий багажник;

якісний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

мало регулювань задніх сидінь;

небагате оснащення;

занадто низька посадка водія.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc має комфортну підвіску Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc пропонує безліч плюсів за невелику вартість. Це практичний і безпечний кросовер для сім'ї.

Плюси:

комфортна підвіска;

високі показники безпеки;

місткий багажник.

Мінуси:

негарний інтер'єр на ранніх автомобілях;

незручна супутникова навігація;

небагате оснащення.

2. Audi Q2

Audi Q2 розкішніший за конкурентів Фото: Audi

Audi Q2 виявився найрозкішнішим кросовером у цьому рейтингу. Це стильна модель з якісним інтер'єром.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

мало місця всередині;

жорстка підвіска;

повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.

1. Seat Arona

Seat Arona має комфортну підвіску Фото: SEAT

Seat Arona визнали найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. Ця модель має безліч переваг перед конкурентами.

Плюси:

комфортна підвіска;

місткий багажник;

є потужні двигуни.

Мінуси:

негарний інтер'єр;

дизельні двигуни занадто гучні;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року.