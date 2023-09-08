Економ-пропозиція: тест-драйв гібридного Suzuki Vitara

Недорогий кросовер Suzuki Vitara став гібридом. Фокус дізнався, які переваги дає електрифікована версія і чим вона відрізняється від бензинової моделі.

Як правило, гібриди — вельми недешеві автомобілі. Ні для кого не секрет, що електрифікація збільшує вартість авто. Втім, на ринку все ж можна знайти гібридні моделі за розумною ціною і до них належить кросовер Suzuki Vitara.

Недорогі кросовери та позашляховики — "фішка" Suzuki, японська корпорація виробляє їх уже близько 40 років. З 1989 року в лінійці марки присутній Suzuki Vitara. Спочатку він був рамним, проте з часом еволюціонував у кросовер. Тепер у лінійці добре знайомої моделі є недорога гібридна версія і її почали продавати в Україні.

Кросоверу доступне двоколірне забарвлення Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Suzuki Vitara — як відрізнити гібрид

Зовнішній вигляд Suzuki Vitara знайомий — він стриманий і лаконічний. У авто виражений двооб'ємний силует із малими кутами нахилу стійок даху, а в зовнішньому вигляді панують грані та кути. Хромована решітка радіатора поєднується з великими світлодіодними фарами. Задні крила злегка розширені. Гібрид видають хіба що світлодіодні фари з блакитними вставками і напис на дверях багажника.

Топовий варіант GLX впізнається за 17-дюймовими дисками. Крім того, автомобіль можна персоналізувати за допомогою двоколірного забарвлення.

Задні крила кросовера злегка розширені Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Suzuki Vitara 2023:

довжина — 4175 мм;

ширина — 1775 мм;

висота — 1610 мм;

колісна база — 2500 мм.

Гібрид Suzuki Vitara оснащений 129-сильною установкою Фото: Тарас Брязгунов

Просто, але зі смаком — салон Suzuki Vitara

Інтер'єр Suzuki Vitara — приклад мінімалізму і гібрид у цьому плані не став винятком. Жорсткого пластику всередині вистачає, хоча присутні і вставки "під алюміній", і чорні лаковані деталі. У варіанті GLX сидіння обшиті шкірою і штучною замшею.

Оздоблення салону розбавлене вставками "під алюміній" і лакованими поверхнями Фото: Тарас Брязгунов

Невелике триспицеве кермо і сріблясті циферблати приладів знайомі не тільки за іншими Vitara, а й за новим Suzuki S-Cross. Показання спідометра і тахометра добре зчитуються, а на центральний дисплей можна вивести графіку роботи гібридної установки.

Центральна панель увінчана традиційним для Suzuki Vitara циферблатом годинника. 7,0-дюймовий тачскрін встановлено вже в базовій версії, але мультимедійна система залишається дуже простою. Тут мінімальний набір функцій, але Android Auto і Apple CarPlay є, і це плюс.

На центральний дисплей виведена графіка роботи гібридної установки Сенсорний дисплей поєднується з циферблатами годинника Перчаточний ящик Vitara — середніх розмірів Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий

Перемикачів аудіо та клімат-контролю небагато і вони великі, тому до них звикаєш швидко і ними легко користуватися на дотик. Нижче розташовані USB-роз'єм і ніша, в яку поміститься смартфон.

Наскільки просторий гібрид Suzuki Vitara

У рульової колонки змінюються висота і виліт, доволі широкий діапазон регулювань і у крісла водія. Передні сидіння пружні і добре утримують спину, а підігрів передбачений вже в базовому Suzuki Vitara 2023. Центральний підлокітник ховає вузький, але глибокий бокс — непогане доповнення до середніх розмірів "бардачка".

Посадка за кермом досить висока, що укупі з тоненькими стійками даху забезпечує хорошу оглядовість, хоча бічні дзеркала заднього виду Suzuki Vitara не найбільші. До габаритів компактного кросовера нескладно звикнути.

Висока посадка за кермом забезпечує хорошу оглядовість Фото: Тарас Брязгунов Ззаду комфортніше пасажирам невисокого зросту Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо назад. Другий ряд — явно не для високих пасажирів, але мені при зрості 176 см тут вистачає місця і для ніг, і над головою. Салон не дуже широкий, тому двом ззаду комфортніше. Оскільки модель бюджетна, то тут немає ні USB-портів, ні вентиляційних дефлекторів, ні навіть підлокітника.

Об'єм багажника Suzuki Vitara не змінився в гібридній версії: він становить 375 л у звичайному стані та 1120 л зі складеними кріслами другого ряду. Вантажний отвір широкий, а підлога у відсіку — дворівнева.

Комплектація Suzuki Vitara 2023

Базова комплектація Suzuki Vitara 2023 не надто багата, хоча крім кондиціонера і аудіосистеми є, наприклад, камера заднього виду і 7 подушок безпеки. У топовому варіанті GLX є безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік, панорамний дах, датчики світла і дощу. Крім того, ця версія оснащена системами автоматичного гальмування і контролю розмітки.

Об'єм багажника Suzuki Vitara становить 375 л Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога Під підлогою захована "докатка"

Як поводиться гібрид Suzuki Vitara на дорозі

"М'яка" гібридна установка Suzuki Vitara складається з 1,4-літрової бензинової турбочетвірки і 48-вольтного стартер-генератора на 10 кВт. Сумарна віддача дещо менша, ніж у стандартної 1,4-літрової Vitara — 129 к. с. проти 140, зате піковий крутильний момент зріс із 220 до 235 Н∙м.

Характер у гібрида більш спокійний, поступливий. Бензиновий двигун швидко реагує на натискання газу, але не так жваво розкручується.

Найкраще четвірка почувається після 2000 об/хв, а галасливою стає тільки на високих обертах. Динаміка при цьому не змінилася — розгін до 100 км/год займає ті самі 10,2 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Характер гібрида спокійніший, ніж у 1,4-літрової бензинової версії Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива становить 6,2 л/100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 8,2-8,5 л/100 км у міському циклі і близько 6 л/100 км на трасі.

Бездоріжжя не боїться

6-ступінчаста автоматична КПП працює плавно, а її реакції швидкі. Щоправда, перемикання режимів важелем нечітке — можна легко промахнутися і замість Drive увімкнути ручний режим.

Suzuki Vitara — один із небагатьох сучасних компактних кросоверів, які не бояться бездоріжжя. Повний привід можна примусово підключити в режимі Lock на швидкості до 60 км/год. У нього короткі звіси і кліренс 185 мм, а ще передбачена система допомоги на спуску.

Suzuki Vitara не боїться легкого бездоріжжя Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Suzuki Vitara

На асфальті повний привід бореться з недостатньою обертальністю за допомогою функції векторизації тяги. В управлінні гібрид такий самий, як і стандартний кросовер Suzuki Vitara. Компактне авто вертке і маневрене, а його кермо точне, хоча трохи більше зворотної сили йому не завадило б.

Підвіска Suzuki Vitara енергоємна, але досить пружна. Вона справляється з дорожніми нерівностями, але часом на сильних вибоїнах комфорт їзди страждає. Зате завдяки таким налаштуванням кросовер не надто крениться.

Гібрид можна впізнати за блакитними вставками у фарах Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція гібрида така сама, як і в бензинової моделі, а це значить, що шини і роботу підвіски чути, а на великих швидкостях (після 110 км/год) додаються й аеродинамічні шуми.

А ось гальмівна система змінена — з'явилося рекуперативне гальмування. Воно непогано налаштоване і про рекуперацію можна дізнатися хіба що за графіком на центральному дисплеї.

Ціна Suzuki Vitara 2023

Новий Suzuki Vitara в Україні стартує з 724 000 гривень за 1,6-літрову версію GL. Гібрид починається з 872 000 гривень, а повнопривідний варіант — це мінімум 933 000 гривень. Це найдешевший гібридний кросовер із повним приводом. Втім, слід зазначити, що звичайна 1,4-літрова версія була ще доступнішою, однак наразі на українському ринку її немає.

Suzuki Vitara є одним з найбільш Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Гібридний Suzuki Vitara — компактний кросовер за невисокою ціною, економ-пропозиція з сегменті B-SUV. І саме її ціна дає змогу закривати очі на такі речі, як якість матеріалів оздоблення чи шумоізоляція. Гібрид економічний, не пасує на нескладному бездоріжжі, а його підвіска непогано пристосована до українських доріг.

Плюси гібрида Suzuki Vitara:

невисока ціна;

економічний двигун;

непогана прохідність, як для кросовера.

Мінуси гібрида Suzuki Vitara:

тісний другий ряд;

якість матеріалів оздоблення;

слабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Suzuki Vitara