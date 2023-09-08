Ексклюзив на $1,5 млн: в Україні помітили рідкісний суперкар Porsche (відео)

Загалом з 2002 по 2006 рік було побудовано 1270 екземплярів Porsche Carrera GT. Суперкар здатний розганятися до сотні за 3,9 секунди та розвивати швидкість до 330 км/год.

У Києві на евакуаторі помітили рідкісний суперкар Porsche Carrera GT. У середньому екземпляри цієї моделі у відмінному стані продають по 1,5 млн доларів. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

Porsche Carrera GT випускався з 2002 до 2006 року. Це був найдорожчий і найшвидший дорожній суперкар німецького бренду на момент виходу. Загалом було побудовано 1270 екземплярів цієї моделі.

Загалом в Україні було помічено три Porsche Carrera GT. Жовтий суперкар належить синові ексмера Києва Степану Черновецькому. Деякий час автомобіль перебував в Іспанії, але три роки тому власник привіз його назад у нашу країну.

Один із суперкарів належить синові ексмера Києва Фото: Із сайту "ТопЖир"

З чуток, помічений на евакуаторі в Києві Porsche Carrera GT і є тим самим екземпляром, який належить Степану Черновецькому. Судячи з усього, суперкар перефарбували в зелений колір.

Porsche Carrera GT оснащений 5,7-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 612 к.с. і 590 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Раніше Фокус писав, що на американський автомобільний аукціон виставили рідкісний Porsche Carrera GT 2005 року.