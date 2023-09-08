Малюк "Гелендваген": новий позашляховик Mercedes розсекретили до прем'єри (фото)

Компактний позашляховик у стилі Mercedes G-Class буде значно доступнішим і меншим. Новинка може надійти в продаж у Європі вже у 2026 році.

Mercedes-Benz готують новий компактний позашляховик у стилі G-Class. Дизайнери представили, який вигляд може мати новинка. Про це розповіли на сайті Motor1.

Вихід "молодшого брата" Mercedes G-Class підтвердили на виставці IAA Mobility 2023 у Мюнхені. Компактний позашляховик може надійти в продаж уже у 2026 році.

З чуток, новинка буде запропонована з електричною силовою установкою. Проте версії з ДВЗ також розглядаються.

Новий компактний позашляховик Mercedes буде схожий на G-Class Фото: Motor1.com

Відомо, що новий компактний позашляховик буде дуже схожий на Mercedes G-Class. Попри це він буде значно меншим і дешевшим.

Позашляховик складатимуть на заводі в угорському місті Кечкемет. Модель запропонують не тільки на європейському ринку, а й у США.

Очікується, що компактний позашляховик буде доступний з кількома електричними установками потужністю до 450 к.с. Запас ходу новинки може становити до 500 км на одному заряді.

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