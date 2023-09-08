У США випущено п'ятимільйонний Jeep Wrangler (фото)

Jeep Wrangler випускають з 1986 року і він є прямим спадкоємцем знаменитого Willys. Усі версії моделі відрізняються класичним дизайном і рамним компонуванням.

В історії культового Jeep Wrangler — нова віха: випущено 5 мільйонів позашляховиків. "Ювілейний" автомобіль випущений у США і вирушив до дилера в штаті Нью-Джерсі. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Перший Jeep Wrangler 1986 року Фото: Stellantis

П'ятимільйонний позашляховик Jeep Wrangler є особливим, адже автомобіль отримав додаткові позашляхові аксесуари від підрозділу Mopar на суму в 5000 доларів.

Jeep Wrangler не можна назвати бюджетною моделлю, але він є доволі масовим. Позашляховик є прямим спадкоємцем знаменитого Willys.

Jeep Wrangler зберігає класичний дизайн і рамне компонування Фото: Stellantis

Перший Jeep Wrangler YJ дебютував у 1986 році як наступник моделі Jeep CJ, яка, по суті, була "цивільною" версією Willys. Відтоді випустили вже чотири покоління позашляховика.

Концепція Jeep Wrangler не змінювалася протягом 37 років — він залишався рамним позашляховиком з упором на прохідність. В арсеналі моделі — роздавальна коробка і блокування диференціалів, а дах і двері авто виконані знімними. Класичним залишається і дизайн Jeep.

Двері та дах Wrangler знімаються Фото: Stellantis

Згодом лінійку Jeep Wrangler розширили подовжена чотиридверна версія і пікап Gladiator. З'явилися дизельні версії і потужний спортивний варіант з V8, а віднедавна в лінійці є і гібрид, що підзаряджається.

Раніше Фокус розповідав, що Jeep Wrangler отримав версію в стилі "Парку Юрського періоду".

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