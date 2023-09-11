На український ринок вийде новітній спортивний кросовер з Італії (фото)

Кросовер Maserati Grecale — новий конкурент Porsche Macan і BMW X3. Модель багато оснащена і вже в базовій версії отримала 300-сильний турбомотор.

В Україні незабаром з'явиться новий Maserati Grecale. На кросовер уже почали приймати замовлення. Подробиці моделі з'явилися на Auto.ria.

Кросовер Maserati Grecale 2023 — молодший брат моделі Levante. 4,8-метрова модель є конкурентом Porsche Macan, BMW X3 і Mercedes GLC.

Модель буде доступна з 300-сильним турбомотором Фото: Maserati

Новий Maserati Grecale в Україні коштуватиме від 2 767 600 гривень. У таку суму оцінили початкову версію моделі з 2,0-літровим 300-сильним турбомотором. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 240 км/год.

Слід зазначити, що для моделі також запропоновано 330-сильний варіант цього мотора і 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 530 к. с. Крім того, є і 557-сильний електромобіль Maserati Grecale Folgore із запасом ходу понад 500 км.

У кросовера багата початкова комплектація Фото: Maserati

Комплектація Maserati Grecale 2023 охоплює шкіряний салон, діодні фари, 20-дюймові диски, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, а також набір систем активної безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що Maserati презентували свій найшвидший суперкар.

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