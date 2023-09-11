У Києві помітили рідкісного конкурента BMW M3 від Nissan (фото)

Заряджений седан Infiniti Q50S Red Sport 400 оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо на 405 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 с. Автомобіль став яскравішим на вигляд і отримав спортивну підвіску.

У Києві сфотографували Infiniti Q50S Red Sport 400. Спортивний седан є рідкістю на українських дорогах. Фото автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Infiniti Q50S Red Sport 400 — топова заряджена версія седана, яку випускають з 2016 року. З нею преміум-підрозділ Nissan кинув виклик BMW M3 та Audi RS4. Цей варіант не був представлений в Україні, адже у нас модель пропонували тільки з 2,0-літровим турбомотором.

Автомобіль оснащений 405-сильним V6 твін-турбо V6. Фото: Infiniti

У модифікації Red Sport 400 під капотом встановлено 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 405 к. с. Із 7-ступінчастою автоматичною КПП спортивний седан здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 250 км/год.

Крім того, у Infiniti Q50S Red Sport 400 переналаштовані підвіска і рульове управління, а також встановлені більш ефективні гальма. Седан запропонований із заднім і повним приводом.

Відрізнити варіант Red Sport 400 від стандартного Infiniti Q50 можна за чорною решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом і 19-дюймовими легкосплавними дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння.

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