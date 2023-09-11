Легендарний Ferrari за $70 мільйонів загорівся на автошоу (відео)

Ferrari 250 GTO — найдорожча модель в історії італійської марки. Випущено лише 36 таких авто і вони прославилися в автоперегонах.

У Великій Британії на автошоу Goodwood Revival загорівся знаменитий Ferrari 250 GTO 1962 року. Нечувано дороге авто дивом вдалося врятувати. Відео інциденту опублікував у соцмережі X (раніше відомій як Twitter) індійський автожурналіст і спортивний коментатор Сухаїл Чандхок.

Спорткар спалахнув під час перегонів старовинних авто

За кермом Ferrari 250 GTO перебував брат Сухаїла — екс-гонщик "Формули-1" Карун Чандхок. Спорткар загорівся під час перегонів на ретро-автомобілях, які проводили на автодромі в Гудвуді.

Дорогий Ferrari 250 GTO 1962 року занесло в повороті, після чого із задньої частини авто вирвалося полум'я. Карун Чандхок зміг повернути контроль над авто і з'їхати з траси на узбіччя, де машину швидко загасили.

На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Сам Ferrari 250 GTO отримав незначні пошкодження кришки багажника. Його ремонт буде нескладним, але й недешевим.

Ferrari 250 GTO — одне з найдорожчих авто у світі, його вартість доходить до 70 мільйонів доларів. Настільки висока ціна зумовлена рідкісністю (випущено лише 36 таких купе) і гоночними успіхами моделі — у 1962-1964 роках GTO принесли Ferrari три титули чемпіона світу.

Обтічне купе Ferrari 250 GTO оснащене високооборотистим 3,0-літровим V12 потужністю 300 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 280 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили ексклюзивний Pagani за $11 мільйонів, створений для легенди "Формули-1".

Також ми писали, що дорогий суперкар McLaren за $500 000 згорів на рівному місці.