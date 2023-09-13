Захисники України отримали унікальний пікап Toyota Camry (фото)

Седан Toyota Camry XV30 перетворили на оригінальний пікап. Автомобіль отримав вантажний кузов замість багажника.

В Україні створено єдиний у своєму роді пікап Toyota Camry. Унікальний автомобіль сфотографували недалеко від лінії фронту. Знімки опублікував у Facebook волонтер Олексій Волков.

Зараз пікап Toyota використовують захисники України. Не виключено, що тюнінг Toyota Camry виконали спеціально для них.

Ззаду з'явився вантажний кузов

Седан Toyota Camry XV30 отримав повністю нову задню частину. Машині зрізали багажник, а на його місці з'явився вантажний кузов. Його могли зняти з причепа або ж зварити своїми силами.

Крім того, у Toyota Camry відсутнє заднє скло. Водночас від "носа" до задніх дверей автомобіль практично не змінився, хіба що ширші зимові шини встановлено.

Характеристики Toyota Camry невідомі. Нагадаємо, що седан Toyota Camry XV30 випускали з 2001 по 2006 роки та оснащували бензиновими двигунами об'ємом 2,4 л (154 к.с.), 3,0 л (190 і 210 к.с.) і 3,3 л (210 і 225 к.с.). Переважна більшість авто були передньопривідними, хоча версії з повним приводом також існували.

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