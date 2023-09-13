Новітній електричний спорткар від Renault вперше помітили на дорогах (фото)

Alpine A290 надійде в продаж уже у 2024 році. Спортивний хетчбек буде оснащений двома електромоторами сумарною потужністю близько 270 сил.

Серійну версію концепт-кара Alpine A290_β вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає ретро-дизайн і потужну силову установку. Про це розповіли на сайті Motor1.

Alpine A290 буде заснований на електромобілі Renault 5. Ця модель отримає більш агресивний дизайн і спортивну підвіску.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем. Проте деякі елементи зовнішності можна розгледіти.

На відміну від концепт-кара, серійна версія Alpine A290 отримає п'ятидверний кузов. Також новинка відрізняється від Renault 5 ширшими колісними арками та наявністю спойлера на багажнику.

Спереду розташовані компактні фари Фото: Motor1.com

Ззаду встановлено вузькі вертикальні ліхтарі. На бампері є масивний дифузор.

Ззаду розміщені вертикальні ліхтарі Фото: Motor1.com

Очікується, що електромобіль запропонують із кількома силовими установками на вибір. Топова версія може отримати два електромотори сумарною потужністю близько 270 к.с.

Дебют Alpine A290 відбудеться вже у 2024 році. Вартість електромобіля поки що залишається невідомою.

Раніше Фокус писав, що нову заряджену версію Alpine A110 R помітили під час тестів на перегоновому треку.