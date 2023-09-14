Toyota готує інноваційні електромобілі із запасом ходу до 800 км

Нові електромобілі Toyota стануть не тільки ефективнішими, а й дешевшими. До 2028 року з'являться електричні моделі із запасом ходу до 1000 км.

Toyota готує сімейство електромобілів наступного покоління. Перші моделі з'являться вже у 2026 році, а запас ходу становитиме до 800 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті Autocar.

У Toyota заявили, що їхні майбутні електромобілі отримають більш просунуті акумуляторні батареї. Також вони будуть значно дешевшими, ніж електрокросовер bZ4X.

Для електромобілів спершу запропонують дві акумуляторні батареї — літій-іонну Performance і літій-залізо-фосфатну Popularisation. Перший варіант забезпечить запас ходу до 800 км на одному заряді, а другий — призначений для доступних моделей.

З 2027 по 2028 рік з'явиться літій-іонна батарея High Performance. Вона дасть змогу збільшити запас ходу електромобілів до 1000 км.

До 2030 року Toyota планує продати по всьому світу 3,5 мільйона електрокарів. Велика частина з них отримає нові акумуляторні батареї.

Ще однією особливістю нових батарей стане їхня плоска форма. Завдяки цьому вдасться поліпшити аеродинаміку електромобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року.