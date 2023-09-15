На аукціон виставлено Chevrolet Corvette 1969 року в стані нового авто (фото)

Chevrolet Corvette 1969 року ідеально зберігся і проїхав менше 20 000 км. Спорткар оснащений 350-сильним V8 і здатний розігнатися до сотні за 6,4 с.

У США на аукціон Mecum виставлено Chevrolet Corvette 1969 року. Спорткар ідеально зберігся і виглядає як новий, тому за нього планують виручити понад 100 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Спорткар зібрав безліч нагород на автошоу Фото: Mecum

За 54 роки Chevrolet Corvette Stingray проїхав лише 17 780 км. Це капсула часу і один із найбільш збережених Corvette 60-х років.

Автомобіль має рідне лакофарбове покриття без пошкоджень та ідеальний стан салону. Замінено лише шини та акумулятор. Збережена і вся оригінальна документація на автомобіль — чек з автосалону, гарантійний талон, посібник з експлуатації.

Салон Chevrolet Corvette ідеально зберігся Фото: Mecum

Довгий час про цей Chevrolet Corvette Stingray ніхто не чув, і його виявлення викликало фурор серед колекціонерів. Спорткар зібрав близько десятка нагород на різних автофестивалях і зльотах.

Під капотом встановлено 350-сильний V8 Фото: Mecum

Цей Chevrolet Corvette — одна з ранніх моделей покоління С3 з 5,7-літровим V8. Двигун розвиває 350 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути швидкість понад 200 км/год. Комплектація Corvette включає кондиціонер і радіо.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продаватимуть найдорожчий Chevrolet Corvette в історії. Він оцінений у $4 мільйони.

Також ми розповідали, що на продаж виставлено рідкісний лімузин Tatra 90-х.