Сучасна класика: у Києві помітили рідкісний і потужний спорткар Mercedes-Benz (фото)

Купе Mercedes C63 AMG оснащено величезним 6,2-літровим V8. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 250 км/год.

У Києві сфотографували Mercedes-Benz C63 AMG Coupe 2011 року. Купе є доволі рідкісним на українських дорогах. Його знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

C63 AMG — топова версія Mercedes C-Class. Модель у кузові W204 оснащена величезним високообертовим V8 об'ємом 6,2 л. У стандартному виконанні він розвиває 457 к. с., а з опціонним пакетом Performance Package Plus — 487 к. с. Піковий крутний момент сягає 600 Н∙м. Для компактного купе це суттєві показники.

Спорткар впізнається за чотирма вихлопними трубами Фото: Topcars UA

Стандартний Mercedes C63 AMG Coupe здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а 487-сильний — за 4,4 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год.

Від стандартного Mercedes C-Class Coupe варіант C63 AMG вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини, розширеними крилами і обвісом. Ззаду видно невеликий спойлер і чотири вихлопні труби.

Стандартними є 18-дюймові диски. У салоні встановлено спортивні кермо і сидіння.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили аналогічний заряджений Mercedes C63 AMG W204, але в кузові седан.

Також ми писали, що в столиці помітили рідкісний Mercedes Brabus — таких авто існує лише 10.