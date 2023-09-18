Volkswagen готує новий бюджетний електрокросовер за $34 000 (фото)

Volkswagen ID.2 SUV може надійти в продаж уже в 2025 році. Новинку запропонують із кількома акумуляторними батареями на вибір із запасом ходу до 772 км на одному заряді.

Бюджетний електромобіль Volkswagen ID.2 отримає позашляхову версію. Новинка стане найдоступнішим електрокросовером у модельному ряду бренду. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Volkswagen планує сильно розширити лінійку своїх повністю електричних моделей. Новий ID.2 SUV зовні буде схожий на концепт-кар ID.2all.

Відомо, що Volkswagen ID.2 SUV стане альтернативою для кросоверів Taigo і T-Cross. Модель запропонують з акумуляторними батареями місткістю 38 або 58 кВт⋅год. Запас ходу становитиме до 772 км на одному заряді.

Volkswagen розширить лінійку електричних моделей Фото: Autocar

Також новинка отримає підтримку швидкої зарядки. Вона дасть змогу поповнити запас акумулятора з 20% до 80% менш ніж за 30 хвилин.

Ще однією особливістю кросовера стане наявність більшої кількості фізичних кнопок в інтер'єрі. Вони будуть використовуватися для найпопулярніших функцій авто.

У Volkswagen заявили, що початкова вартість ID.2 становитиме близько 25 000 доларів. Кросовер обійдеться дорожче — приблизно в 34 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen спільно з китайською компанією FAW представили оновлений електрокросовер ID.6 Crozz.