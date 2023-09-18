Іржавий раритет: Chevrolet без двигуна продають за $95 000 (фото)

Цей Chevrolet Corvette C2 відрізняється наявністю роздільного заднього скла, що робить його рідкіснішим. У спорткара відсутні двигун і коробка передач.

У США на продаж виставили рідкісний Chevrolet Corvette C2 1963 року випуску. Спорткар має далеко не найкращий стан і потребує реставрації. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на eBay.

Цей Chevrolet Corvette C2 відрізняється наявністю роздільного заднього скла. Ця версія продавалася лише один рік.

Відомо, що останні чотири десятиліття спорткар провів у сараї. Власник купив автомобіль у 1974 році.

Chevrolet Corvette має раму, яка стійка до корозії, що робить спорткар придатним для відновлення. Проте кузов цього авто покрився іржею.

Кузов Chevrolet Corvette C2 постраждав від корозії Фото: ebay.com

Головна проблема полягає в тому, що у спорткара відсутні двигун і коробка передач. Тому новому покупцеві доведеться знайти та встановити їх самостійно.

Інтер'єр авто також потребує ремонту. Всередині немає сидінь, а також деякого оздоблення.

В інтер'єрі немає сидінь Фото: ebay.com

Вартість автомобіля становить 95 000 доларів, але передбачено торг. Також продавець заявив, що може допомогти покупцеві відновити спорткар, але за додаткову плату.

Раніше Фокус розповів, що в США на аукціон виставили спорткар Chevrolet Corvette 1954 року.