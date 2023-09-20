З'явилися перші подробиці про новий Volkswagen Tiguan в Україні (фото)

Новий Volkswagen Tiguan змінився зовні та всередині, а також став більшим і просторішим. Кросовер буде доступний в Україні в бензинових і дизельних версіях.

Новий Volkswagen Tiguan третього покоління з'явиться в Україні у 2024 році. Про це повідомляється на офіційному сайті українського представництва Volkswagen.

Також зазначено, що кросовер Volkswagen Tiguan в Україні запропонують у бензинових і дизельних модифікаціях, а ось плагін-гібридних версій поки що не буде. Як відомо, моделі доступні з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (130 і 150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 190 к. с.

Кросовер на українському ринку буде доступний у бензинових і дизельних версіях Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Tiguan 2024 дещо більший за попередника та кардинально змінився зовні. Його дизайн став елегантнішим і виконаний у дусі VW Golf 8. Розкосі фари поєднуються з величезною решіткою радіатора, а крила авто роздуті.

У салоні з'явилися поліпшена віртуальна панель приладів і великий 15-дюймовий тачскрин, а селектор КПП перенесли на рульову колонку. Кросовер Volkswagen Tiguan став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 652 л.

У салоні з'явився великий тачскрин Фото: Volkswagen

Список опцій поповнили матричні фари, масаж сидінь, а також поліпшені паркувальний автопілот і адаптивні амортизатори.

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