BMW, Honda і Porsche: у покинутому гаражі знайшли велику колекцію раритетних авто (фото)

У колекції є безліч автомобілів з різних епох, загальною вартістю в сотні тисяч доларів. Деякі моделі є дуже рідкісними, особливо для США.

У Брукліні, Нью-Йорк, виявили величезну колекцію класичних автомобілів. Її знайшли в покинутому гаражі Auto Baby Sitters, якому вже майже 100 років. Про це повідомили на сайті The Drive.

Гараж розташований між студією йоги та дитячим садочком, тому про це місце знають далеко не всі місцеві жителі. Усередині покинутої триповерхової будівлі ховається автомобільна схованка.

У цьому гаражі зберігалися автомобілі, які залишали туристи. Всередині можуть розміститися до 400 автомобілів.

Власник будівлі Ів Сен-Луї поділився, що йому належить велика частина колекції цих автомобілів. Загалом він купив близько 80 авто.

Ів зазначив, що деякі клієнти не хотіли забирати свої автомобілі, тому вони залишалися в гаражі. Згодом усередині виявилося так багато транспортних засобів, що більшу частину з них довелося перевезти в підвал.

У цій колекції є раритетне купе Volkswagen Karmann Ghia, спорткар Triumph Spitfire і седан Cadillac 1964 року випуску. Поруч із ними можна помітити кілька автомобілів 1940-х і 1950-х років випуску.

У гаражі є безліч автомобілів 1940-х і 1950-х років Фото: Maddox Kay

Крім цього в гаражі стоїть і культова японська модель — Honda S2000 AP1. Зараз цей спорткар має великий попит серед колекціонерів.

Honda S2000 AP1 є японською класикою Фото: Maddox Kay

Деякі автомобілі не підлягають ремонту. Наприклад, раритетний Mercedes-Benz W114 повністю згнив, як і Volkswagen Beetle, який стоїть поруч із ним.

Загальна вартість цієї автомобільної колекції може становити сотні тисяч доларів. Проте Ів не збирається продавати ці авто.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії знайшли невідому колекцію старовинних автомобілів.