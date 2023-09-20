У старому сараї виявлено рідкісний американський спорткар 50-х із "забороненим" мотором (фото)
Випущено не більше 750 кабріолетів Oldsmobile 88 J-2. Спорткар оснащений гоночним двигуном V8 потужністю 312 к. с. і розвивав швидкість понад 200 км/год.
У США виявили справжній раритет — нічийний кабріолет Oldsmobile 88 1957 року. Рідкісне американське спортивне авто простояло покинутим кілька десятків років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Oldsmobile 88 знайшли в сараї в штаті Алабама. Його стан залишає бажати кращого, адже фарба на кузові облізла, а складний тканинний дах, сидіння та оздоблення салону відсутні. Днище машини вкрите іржею.
Проте Oldsmobile 88 вирішили відновити, адже з'ясувалося, що це дуже рідкісна версія моделі J-2 Golden Rocket. Новий власник викупив авто за $14 500 і готується до реставрації.
Зараз Oldsmobile 88 J-2 Golden Rocket у хорошому стані коштує щонайменше 50 000 доларів. Загалом у 1957-58 роках випущено трохи більше 2000 таких авто, з яких лише 750 були кабріолетами. І дуже мало з них отримали кондиціонер, як ця машина.
Oldsmobile 88 J-2 є серійною версією гоночної моделі для чемпіонату NASCAR. Головна його особливість — 6,1-літровий V8 на 312 к. с., оснащений одразу трьома карбюраторами. Це давало змогу розганятися до 100 км/год за 7,3 с і розвивати швидкість понад 200 км/год.
Керівництво NASCAR побоялося, що таке авто буде непереможним і "вб'є" конкуренцію в чемпіонаті, а тому в середині 1957 року заборонило мотори з кількома карбюраторами. Незабаром після цього випуск моделі вирішили припинити.
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