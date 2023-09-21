Toyota представила великий сімейний автомобіль за $37 185 (фото)
Toyota Sienna тепер пропонується в шести комплектаціях на вибір. Мінівен оснащений гібридною установкою потужністю 245 сил і витрачає лише 6,5 літра на 100 км.
Великий мінівен Toyota Sienna оновився для 2024 року. Модель отримала нову розкішну версію і розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті CarBuzz.
Toyota Sienna 2024 зовні не відрізняється від поточного мінівена. Замість цього модель тепер доступна з новим пакетом XSE Premium.
Вартість Toyota Sienna 2024 у США:
- Toyota Sienna LE — $37 185;
- Toyota Sienna XLE — $42 495;
- Toyota Sienna XSE — $44 745;
- Toyota Sienna Woodland Edition — $48 125;
- Toyota Sienna Limited — $49 445;
- Toyota Sienna Platinum — $52 645.
Мінівен у стандартній версії має передній привід, але за доплату доступна і повнопривідна модифікація. За цю опцію доведеться заплатити $2000.
Пакет XSE Premium охоплює регульовані у восьми напрямках шкіряні сидіння з функцією пам'яті, кермо з пам'яттю, 7-дюймову цифрову панель приладів, підігрів і вентиляцію передніх сидінь і бічні дзеркала заднього виду з підігрівом. Його вартість становить $4000.
Toyota Sienna оснащена гібридною установкою з 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 245 к.с. і 239 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступінчастою трансмісією. Витрата палива в змішаному циклі становить 6,5 літра на 100 км.
Раніше Фокус розповів, що новий позашляховик Toyota Land Cruiser 250 представили в Німеччині.