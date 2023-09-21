Ексклюзив найвищого ґатунку: унікальний корейський суперкар помітили на дорогах (фото)

De Macross Epique GT1 — єдиний південнокорейський суперкар. Купе з 845-сильним V8 здатне розвинути швидкість до 370 км/год.

У Південній Кореї помітили вражаючий суперкар De Macross Epique GT1. Він існує в одному єдиному екземплярі і його практично ніхто не бачив наживо. Знімки з 'явилися на сторінці Gold_Jongsun в Instagram.

Дизайн авто виконаний у дусі 60-х років

Проект De Macross Epique GT1 — єдиний в історії південнокорейський суперкар. Його розробляють уже понад 10 років, але він так і не дійшов до стадії виробництва. Вперше його анонсували у 2010 році, а роком пізніше зібрали перший екземпляр моделі, який побував у шоу Джея Лено.

Двері купе піднімаються вгору

Спочатку планували випустити 200 авто, але з часом тираж зменшили до 20-30 De Macross Epique GT1. Однак станом на 2023 рік купе залишається в єдиному екземплярі.

Передня панель має нестандартний вигляд

Суперкар De Macross Epique GT1 своїм дизайном нагадує гоночні авто 60-х — такі, як Ford GT40 або Ferrari 412 P. У нього стрімкий силует, краплеподібні фари та невелике заднє антикрило. Двері піднімаються вгору.

У салоні передня панель витримана в стилі стімпанк. Спортивні сидіння оздоблені шкірою.

Спортивні крісла обшиті шкірою

Корейський суперкар оснащений 5,4-літровим компресорним V8 від Ford GT, віддачу якого збільшили до 845 к. с. і 1000 Н∙м. З 6-сутпенчатою механічною КПП купе вагою 1450 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 3,1 с і розвинути 370 км/год.

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