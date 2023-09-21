Електроспорткар для всієї родини: британці випустять найшвидший у світі універсал (фото)

Електричний універсал Lotus Emeya запропонують у версіях потужністю 600 і 905 к. с. Топовий електрокар зможе розігнатися до 100 км/год за 2,8 секунди.

Новий Lotus Emeya отримає практичну версію в кузові універсал. Спортивний електромобіль для сім'ї кине виклик Porsche Taycan Sport Turismo. Про це натякнули представники британської компанії виданню Autocar.

Зокрема, шеф-дизайнер Lotus Бен Пейн заявив, що спортивні універсали мають своїх шанувальників, а комерційний директор Майкл Джонстоун підкреслив, що нові ринкові сегменти відкривають нові можливості для бренду.

На вибір запропонують версії на 600 і 905 к.с. Фото: Autocar

З'явилися і перші рендери універсала Lotus Emeya. На них авто має динамічний дизайн із високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок даху. Спереду авто ідентичне седану Emeya. Вочевидь універсал буде просторішим усередині, а об'єм багажника зросте.

Нагадаємо, що електромобіль Lotus Emeya почнуть випускати з 2024 року, причому збирати його будуть у Китаї. Чотиримісне авто сягає близько 5 метрів у довжину. У нього розкішний салон із трьома дисплеями на передній панелі.

Новий Lotus Emeya 2024 запропонують у версіях потужністю 600 і 905 к.с. Топова модифікація здатна розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а її максимальна швидкість обмежена на 255 км/год.

З такими характеристиками універсал Lotus Emeya стане найшвидшим авто свого класу. Запас ходу електрокара становитиме близько 600 км, як і в седана.

До слова, в Україні вже з'явився родич Emeya — електрокросовер Lotus Eletre, побудований на тій самій платформі.

Також Фокус писав, що в Києві помітили рідкісний спорткар Lotus з двигуном від Toyota Camry.