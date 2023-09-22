Електромобіль Tesla Model S отримав версію з відкидни верхом (відео)

Електромобіль Tesla Model S отримав пакет доопрацювань з м'яким дахом. Тюнінг доступний навіть для зарядженої 1000-сильної версії Plaid.

Компанія Newport Convertible Engineering створила кабріолет на базі Tesla Model S. Електромобіль отримав кілька модифікацій. Про це розповіли на сайті The Drive.

Кабріолет Tesla Model S отримав складний м'який дах. Також всередині з'явилася розпірка для збільшення жорсткості кузова.

Пакет доопрацювань доступний для всіх версій Tesla Model S, зокрема і для 1000-сильної модифікації Plaid. Завдяки цьому ви можете отримати один з найшвидших кабріолетів у світі.

На задньому ряду сидінь стало трохи тісніше. Причина полягає в тому, що задня стійка стала довшою, щоб підтримувати раму даху.

Вартість пакета доопрацювань для Tesla Model S становить близько 40 000 доларів без урахування авто. Також клієнти можуть обрати колір складного даху та замовити індивідуальні опції.

Нагадаємо, що Tesla Model S Plaid оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,1 секунди, а максимальна швидкість становить 322 км/год. Електромобіль здатний проїхати до 695 км на одному заряді.

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