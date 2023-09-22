Tata випустила стильний електрокросовер за ціною Duster із запасом ходу понад 450 км (фото)
Tata Nexon EV — компактний чотириметровий електрокросовер із багатим оснащенням. Модель запропонована у версіях на 129 і 143 к. с.
В Індії стартувало виробництво нової Tata Nexon EV 2023. Компактний електросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 1 474 000 до 1 994 000 рупій ($17 750 — 24 000). Про це повідомляє видання Autocar.
Нова Tata Nexon EV — компактний міський електрокросовер завдовжки 4 м і колісною базою в 2,5 м. Модель 2023 року вирізняється футуристичним дизайном передньої частини з діодною оптикою на всю ширину кузова.
У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Бюджетний електрокросовер Tata Nexon EV вельми багато оснащений — у топовій версії є камери кругового огляду (з режимом для "сліпих" зон, як у Hyundai Ioniq), вентиляція сидінь, навігація, акустика JBL, люк, датчики світла і дощу, парктронік, бездротова зарядка для смартфонів і клімат-контроль із системою очищення повітря.
Індійський електромобіль Tata Nexon EV запропоновано у двох версіях: MR на 129 к.с. LR потужністю 143 к.с. Потужніший варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 150 км/год.
У MR встановлено батарею ємністю 30 кВт∙год, а в LR — 40,5 кВт∙год: запас ходу становить 325 і 465 км відповідно. Зарядка батареї займає 4-6 годин у домашніх умовах і 56 хвилин — від швидкої станції. Також є функція двонаправленої зарядки — від авто можна живити електрообладнання.
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