Раритет за ціною Toyota RAV4: в Україні продається преміальне німецьке авто 30-х (фото)

Opel Super 6 — модель бізнес-класу з дизайном в американському стилі. Купе оснащене 2,5-літровою 55-сильною шісткою та здатне розвинути 115 км/год.

У Черкасах виставлено на продаж рідкісний Opel Super 6 1937 року. В Україні збереглося небагато таких автомобілів. Інформація про вінтажну машину з'явилася на Auto.ria.

Версія в кузові купе є доволі рідкісною Фото: auto.ria.com

Старовинне купе Opel Super 6 пройшло повну реставрацію, і його кузов і салон мають вигляд нових. Автомобіль брав участь у різних автофестивалях і виставках. Вінтажну модель оцінили у 28 000 євро — як кросовер Toyota RAV4.

Автомобіль відреставровано до оригінального стану Фото: auto.ria.com

Opel Super 6 — модель бізнес-класу, яку випускали недовго — у 1937-1938 роках (потім їй на зміну прийшов знаменитий Opel Kapitan). Super 6 можна назвати предком Opel Omega.

Загалом випущено 46 453 Opel Super 6, і більшість із них були чотиридверними седанами. Дводверна версія вважається набагато рідкіснішою.

Салон оздоблений штучною шкірою Фото: auto.ria.com

4,4-метровий Opel Super 6 є глибоко модернізованою версією моделі 2 Litre, яку розробили фахівці General Motors (Opel належав американському концерну з 1929 року). Не дивно, що дизайн авто витриманий в американському стилі тих років. Салон оздоблений штучною шкірою.

Під капотом встановлено 2,5-літрову шістку Фото: auto.ria.com

Головною відмінністю Opel Super 6 від попередника стала нова верхньоклапанна шістка об'ємом 2,5 л і потужністю 55 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП купе здатне розвинути 115 км/год і витрачає 10 л/100 км у змішаному циклі.

До слова, раніше інший Opel Super 6 1937 року в ще рідкіснішому кузові кабріолет узяв участь у виставці ретроавто в Києві.

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