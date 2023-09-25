Автопілот і великий запас ходу: Volkswagen готує нове покоління електромобілів (фото)

Майбутні електрокари Volkswagen отримають рекордну швидкість зарядки, а також технології автономного водіння другого рівня. Новинки зможуть проїхати понад 600 км на одному заряді.

Volkswagen розробляє нове покоління електромобілів у лінійці Project Trinity. Однією з новинок стане флагманський седан із великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Спочатку Project Trinity був проєктом майбутньої флагманської моделі бренду. Пізніше він став концепцією цілої лінійки електромобілів.

Volkswagen не відмовляється від ідеї великого електричного седана. Відомо, що він отримає стильний дизайн та інноваційні технології.

Серійна версія Volkswagen Project Trinity отримає обтічний силует Фото: Volkswagen

Однією з головних особливостей флагманського електромобіля стане рекордна швидкість зарядки. У Volkswagen пообіцяли, що новинка заряджатиметься так само швидко, як якби ви заправляли авто з ДВЗ паливом.

Інженери приділять окрему увагу зниженню ваги майбутніх електрокарів. Завдяки цьому не тільки покращиться їхня керованість, а і їхній запас ходу.

Також моделі Project Trinity отримають технології автономного водіння другого рівня. Майбутні електромобілі зможуть їздити дорогами загального користування майже самостійно, але з втручанням водія.

Автомобілі Project Trinity збиратимуться на заводі у Вольфсбурзі. Інвестиції у виробництво електромобілів складуть 89 мільярдів євро.

Перша модель нового покоління дебютує ближче до 2030 року. До цього часу Volkswagen планує позбутися багатьох автомобілів із ДВЗ.

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