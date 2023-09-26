Бюджетна легенда: знаменитий Citroen святкує своє 75-річчя (фото)

Citroen 2CV став найпопулярнішою і наймасовішою моделлю французької марки. З 1949 по 1990 роки випустили понад 5 мільйонів недорогих авто.

У Citroen почали святкування ювілею знаменитої моделі 2CV. Культовий мініатюрний автомобіль відзначає в нинішньому році своє 75-річчя. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Прототип Citroen 2CV, 1939 рік Фото: Stellantis

До ювілею художники написали 8 портретів знакових Citroen 2CV. Кульмінацією святкування стане зліт із 75 різних 2CV у французькому містечку Ольне-су-Буа 7 жовтня — тоді модель відсвяткує день народження.

Citroen 2CV, історія легендарного авто

Саме 7 жовтня 1948 року Citroen 2CV презентували публіці на Паризькому автосалоні. Втім, розробка моделі стартувала ще наприкінці 30-х років — саме тоді було вирішено створити дуже простий і дешевий автомобіль для жителів сільської місцевості.

Citroen 2CV 1951 року Фото: Stellantis

Машину проектували для чотирьох людей із багажем. Однією з вимог до моделі була м'яка підвіска, щоб можна було проїхати по полю з кошиком яєць у багажнику, не розбивши жодного з них. Крім того, дах виконали зсувним, щоб селяни могли сідати в авто, не знімаючи солом'яних капелюхів.

Передньопривідна конструкція була інноваційною для свого часу

Прототипи Citroen TPV з інноваційним переднім приводом були готові до 1939 року і їх готувалися вивести на ринок, проте початок Другої світової війни змусив відмовитися від цих планів. Мало того, після окупації Франції автомобілі довелося розбирати і ховати від німецьких військ. Деякі з них так надійно сховали від сторонніх очей, що знайшли тільки в 2003 році.

Фургон Citroen 2CV Фото: Stellantis

У підсумку, виробництво Citroen 2CV стартувало тільки в 1949 році — на 10 років пізніше. Багато експертів галузі спочатку скептично ставилися до ультрабюджетної моделі, яка була вдвічі дешевшою, ніж Volkswagen Beetle. Проте, вона практично одразу стала успішною завдяки низькій ціні та невеликій (4-5 л/100 км) витраті палива. І особливо популярним автомобіль став саме в сільській місцевості.

Citroen 2CV постійно модернізували. Якщо ранні моделі оснащували 375-кубовим опозитним мотором на 9 к. с., то в останні роки встановлювали двигун об'ємом 602 куб. см і потужністю 29 к. с., що давав змогу розвинути 115 км/год.

Двомоторний Citroen 2CV Sahara Фото: Stellantis

Згодом автомобілю посилили кузов і поліпшили оптику (спочатку ззаду був тільки один ліхтар). З'явилися адаптивні повертаються фари і електричні склоочисники (спочатку вони приводилися від двигуна).

Citroen Mehari Фото: Stellantis

До 1990 року зібрали 5 114 969 авто. Крім Франції, випуск налагодили в Бельгії, Португалії, Аргентині, Іспанії, Чилі та Уругваї. Хоча за моделлю закріпилося не найприємніше прізвисько "Гидке каченя", вона стала по-справжньому культовою, а її силует — впізнаваним.

До того ж, Citroen 2CV став основою для цілого сімейства моделей — з'явилися фургон і оригінальна двомоторна версія Sahara з повним приводом. Також на базі 2CV побудували хетчбек Citroen Dyane, баггі Mehari і навіть спортивну модель Bijou.

Citroen 2CV став авто Джеймса Бонда Фото: Wikipedia

А ще Citroen 2CV брав участь у ралі "Париж-Дакар" і пробігу за маршрутом Париж-Кабул-Париж протяжністю 16 500 км, а також здійснив навколосвітню подорож у 1958 році. Крім того, він став кіногероєм — на ньому їздили і Джеймс Бонд, і жандарми з Сен-Тропе.

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