Названо найкращі вживані електромобілі вартістю до $30 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів, на які варто звернути увагу. Експерти пояснили, чим ці моделі кращі за конкурентів.
Американські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за $30 000. Ці моделі багато в чому перевершують конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
На вторинному ринку можна знайти безліч доступних авто на електротязі. Попри це вибрати відповідний електрокар не так вже і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.
До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів дешевше за $30 000. Експерти виділили головні плюси кожної з представлених моделей.
Топ 10 найкращих вживаних електромобілів вартістю до $30 000:
10. Fiat 500e
Ціна: від $14 000
Fiat 500e вирізняється стильним дизайном і набагато комфортніший за багато компактних електромобілів. Також це доволі доступна модель, яка все ж дорожча за деякі інші електрокари в цьому рейтингу.
9. Tesla Model 3
Ціна: від $24 999
Tesla Model 3 залишається одним із найпопулярніших електромобілів у світі, і цьому є пояснення. Ця модель дешевша за багатьох своїх конкурентів, але при цьому має дуже великий запас ходу і відмінну динаміку.
8. Nissan Leaf
Ціна: від $27 800
Nissan Leaf став одним із перших масових електромобілів від відомого автомобільного бренду. Друге покоління моделі стало набагато комфортнішим і технологічнішим за попередника, а також отримало збільшений запас ходу на одному заряді.
7. BMW i3
Ціна: від $21 998
Найдешевший електромобіль BMW може запропонувати футуристичний дизайн екстер'єру і технологічний інтер'єр. Також цей хетчбек має приємну керованість, як і інші авто німецького бренду.
6. Smart EQ Fortwo
Ціна: від $10 500
Smart EQ Fortwo підійде для людей, яким потрібен дуже компактний автомобіль на електротязі. На вторинному ринку ця модель стала дуже доступною, що робить її купівлю вигідною угодою.
5. Mini Cooper Electric
Ціна: від $29 900
Mini Cooper Electric пропонує стильний дизайн і приємну керованість. Також цей електричний хетчбек має непоганий запас ходу на одному заряді, а завдяки компактним розмірам він чудово почувається на вулицях міста.
4. Volkswagen e-Golf
Ціна: від $18 577
Volkswagen e-Golf доступніший за багато інших електромобілів німецького бренду, але при цьому він не є компромісним авто. За невелику суму ви отримаєте чудовий хетчбек із приємною керованістю і практичним інтер'єром.
3. Kia Soul EV
Ціна: від $11 950
Kia Soul EV, як і його бензинова версія, став дуже популярним у США. Ця модель є одним із найдоступніших п'ятидверних електромобілів на ринку, а також вирізняється високим рівнем практичності.
2. Chevrolet Bolt EV
Ціна: від $21 122
Chevrolet Bolt EV є одним із найпопулярніших автомобілів General Motors. Рецепт успіху простий — низька вартість, великий запас ходу і практичний інтер'єр, в якому достатньо місця для п'яти осіб.
1. Hyundai Ioniq Electric
Ціна: від $14 000
Hyundai Ioniq став прабатьком цілої лінійки повністю електричних моделей бренду. За бюджетний цінник цей електромобіль пропонує багате оснащення і практичний інтер'єр.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом.