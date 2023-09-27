Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото)

До рейтингу увійшли 10 електромобілів, які мають переваги перед конкурентами. Кожна з представлених моделей має свою особливість.

Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони виділили головні особливості кожної з представлених моделей. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

У наш час багато автовиробників пропонують електрокари, тому вибрати відповідний автомобіль важко. Експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 10 електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти визначили, у чому кожна модель краща за конкурентів.

Топ 10 нових найкращих електромобілів 2023 року:

10. Cupra Born

Cupra Born має приємну керованість Фото: SEAT

Головна особливість: азартна керованість

Попри те, що Cupra Born розділяє платформу з Volkswagen ID.3, ці дві моделі сильно відрізняють за відчуттями від водіння. Іспанський електромобіль має приємнішу керованість, а також пропонує великий запас ходу.

9. Fisker Ocean

Fisker Ocean здатний проїхати до 708 км на одному заряді Фото: Fisker

Головна особливість: великий запас ходу

Fisker є новим гравцем на ринку електромобілів, але їхній кросовер Ocean вже довів, що йому є що запропонувати покупцям. Електрокросовер оснащений акумуляторною батареєю місткістю 106 кВт⋅год, завдяки чому запас ходу становить 708 км на одному заряді.

8. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 вирізняється стильним дизайном Фото: Hyundai

Головна особливість: стильний дизайн

Hyundai Ioniq 5 може поступатися конкурентам за запасом ходу або доступності, але це один з найстильніших електромобілів, які доступні в продажу. Електрокросовер поєднує в собі елементи ретро-дизайну і футуристичності, що виділяє його на тлі інших моделей.

7. Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS пропонує багате оснащення Фото: Mercedes-Benz

Головна особливість: інноваційні технології

Mercedes-Benz EQS пропонує передові технології та багате оснащення. Всередині є три величезні дисплеї, які в сукупності з контурним підсвічуванням перетворюють інтер'єр на подобу космічного корабля з фантастичних фільмів.

6. Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV має дуже комфортну підвіску Фото: Mercedes-Benz

Головна особливість: високий рівень комфорту

Далеко не всі електромобілі можуть зрівнятися з Mercedes-Benz EQS SUV за плавністю ходу. Цей електрокросовер має чудову шумоізоляцію і комфортну підвіску, яка відмінно реагує на будь-які нерівності.

5. MG 4

MG 4 доступніший за конкурентів Фото: MG

Головна особливість: доступність

Багато водіїв ще не готові купувати електромобілі через їхню високу вартість, але MG 4 є винятком. Попри бюджетний цінник, цей електрокар пропонує великий запас ходу і багате оснащення.

4. Porsche Taycan

Porsche Taycan може заряджатися з 5% до 80% всього за 22,5 хвилини Фото: Porsche

Головна особливість: швидка швидкість заряджання

Якщо вам потрібен швидкий електромобіль, зарядка якого не займає вічність, то Porsche Taycan може стати чудовим вибором. Ця модель доступна в кузовах седан і універсал, а також може поповнити заряд батареї з 5% до 80% всього за 22,5 хвилини.

3. Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre є першим електромобілем бренду Фото: Rolls-Royce

Головна особливість: високий рівень розкоші

Rolls-Royce давно є еталоном серед розкішних автомобілів і перший електромобіль бренду не є винятком. Spectre завдяки використанню електричної установки став ще тихішим за моделі з ДВЗ, а також отримав найякісніші матеріали для інтер'єру.

2. Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid швидша за багато сучасних суперкарів Фото: Tesla

Головна особливість: швидкий розгін

Коли Tesla Model S Plaid тільки вийшла на ринок, багато водіїв скептично поставилися до ідеї зарядженого електромобіля. Проте ця модель довела, що може скласти конкуренцію навіть найшвидшим суперкарам у світі.

1. Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz очолив цей рейтинг Фото: Volkswagen

Головна особливість: високий рівень практичності

Попри високу вартість Volkswagen ID.Buzz здатний запропонувати багато чого для покупця. Це дуже практичний електричний мінівен, всередині якого є багато місця для п'яти осіб.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали десять найкращих електромобілів 2023 року, які чудово підходять для великої родини.