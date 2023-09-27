На український ринок виходить новий кросовер Chery за $18 000: перші подробиці (фото)

Кросовер Chery Tiggo 4 пройшов оновлення і отримав приставку Pro в назві. Автомобілю змінили дизайн і поліпшили інтер'єр.

В Україні з'явився новий Chery Tiggo 4 Pro. Це один із найдоступніших кросоверів на нашому ринку. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

Кросовер оснащений 1,5-літровим мотором Фото: Chery

Китайський кросовер — оновлена версія моделі Chery Tiggo 4. Зовні його можна відрізнити за новою решіткою радіатора, зміненими бамперами та оптикою. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і збільшений 10,25-дюймовий тачскрін, а також замінено важіль КПП. Мультимедіа підтримує Android Auto і Apple CarPlay.

Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Chery

Кросовер Chery Tiggo 4 Pro в Україні зберіг 1,5-літровий двигун потужністю 113 к. с., хоча в Китаї модель також оснащують 156-сильною версією цього мотора з турбонаддувом. Ціни стартують з 658 600 гривень ($18 000) за варіант з механічною КПП, а версія з варіатором коштує від 706 700 гривень. Середня витрата палива становить 6,7 л/100 км з механікою і 7,0 л/100 км — з варіатором.

Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін Фото: Chery

Базова комплектація Chery Tiggo 4 Pro 2023 включає 16-дюймові диски, безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, камеру заднього виду, підігрів керма, сидінь і лобового скла.

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