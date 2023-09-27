Як у GTA: озброєна 10-річна дитина викрала навантажувач і протаранила автомобілі (відео)

У США 10-річний хлопець пробрався на будівництво і викрав гусеничний навантажувач. Він протаранив кілька автомобілів і збив дорожній знак.

Курйозний інцидент стався на околиці американського міста Піттсбург. Дитина влаштувала ДТП на викраденому навантажувачі. Про це йдеться в сюжеті телеканалу CBS.

ДТП сталася в досить тихому районі Маунт Лебанон. Місцеві жителі були здивовані, коли побачили гусеничний навантажувач Bobcat, що таранить численні припарковані автомобілі і збиває дорожній знак.

Поліція, яка прибула за викликом, зупинила навантажувач і виявила, що за його кермом була 10-річна дитина. Хлопчик одягнув будівельну каску і мав при собі пневматичний пістолет. Виглядало так, ніби він переграв у GTA.

З'ясувалося, що хлопець пробрався на будівництво і викрав там навантажувач Bobcat. Спочатку він їздив будівельним майданчиком, але потім вирішив виїхати на дорогу.

Батьки юного викрадача були розлючені, коли дізналися про те, що трапилося. Тепер їм доведеться компенсувати завдані збитки. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, але безліч авто пошкоджено, а одну машину відправлено на утилізацію.

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