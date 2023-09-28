В Україні купили рекордну кількість автомобілів BMW: найпопулярніша модель року

За вісім місяців українці придбали майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За серпень українці купили 5,8 тисячі нових автомобілів. При цьому з січня по серпень поточного року було продано майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

З січня по серпень 2023 року в Україні купили рекордну кількість автомобілів BMW. Ніколи за аналогічний період року показники продажів не досягали такої позначки.

У 2017 році українці купили 1952 нових автомобілі німецького бренду, що є минулим рекордом. Компанія BMW увійшла до рейтингу п'яти найпопулярніших автовиробників легкових авто в Україні.

Експерти зазначили, що з січня по серпень минулого року було продано втричі менше автомобілів BMW. З чим саме пов'язане таке зростання продажів — невідомо.

Найпопулярнішою моделлю в Україні став кросовер BMW X5. Початкова вартість найдоступнішої версії xDrive30d становить 3 031 950 грн. У цій модифікації автомобіль оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 281 к.с. і 650 Нм крутного моменту.

BMW X5 є бестселером бренду в Україні Фото: BMW

Раніше Фокус писав, що в центрі Києва сфотографували рідкісний BMW Alpina B4 Bi-Turbo 2016 року.