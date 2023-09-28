Найкомпактніший кросовер BMW показали на перших фото і відео

Новий BMW X2 кардинально зміниться і стане купе-кросовером. У лінійці вперше з'являться електричні модифікації.

З'явився перший офіційний тизер BMW X2 другого покоління. Компактний кросовер дебютує найближчим часом. Відео з ним опублікував у своєму Instagram шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч.

BMW X2 стане купе-кросовером Фото: BMW

У короткому ролику можна розгледіти передню частину BMW X2 2024 з величезними "ніздрями" решітки радіатора, які отримали діодне підсвічування. Фари доповнені вигнутими ходовими вогнями.

Раніше кросовер BMW X2 бачили на тестах. Його обклеїли камуфляжною плівкою, але на шпигунських фото все ж можна розгледіти, що його силует став більш купеподібним — з похилим дахом і загостреною задньою частиною, як у старших BMW X4 і X6.

Новий BMW X2 2024 підросте в розмірах, але залишиться найкомпактнішим кросовером марки. Модель побудують на платформі FAAR, як і новий BMW X1.

Кросовер бачили під час тестів Фото: Motor1.com

У побратима кросовер BMW запозичить і двигуни, причому їхня палітра обіцяє бути дуже широкою. Модель отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (136 к. с.) і 2,0 л (218, 245 і 316 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 211 к. с.

Крім того, з'являться гібриди на 245 і 326 к. с., а також електромобілі BMW iX2 потужністю 204 і 313 к. с.

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