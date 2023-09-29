Литва вимагає від власників авто з російськими номерами вивезти їх з Євросоюзу

Виняток поширюється на російських громадян, які прямують транзитом до Калінінградської області або з неї. Проте існує кілька певних умов.

Європейські країни продовжують вводити нові обмеження для авто з російською реєстрацією. Литва зобов'язала всі транспортні засоби, зареєстровані у РФ, покинути територію ЄС. Про це повідомили на сайті литовської митниці.

У литовській митниці заявили, що автомобілі з російськими номерами, які потрапили до країни до запровадження заборони на в'їзд, мають покинути країну протягом 6 місяців від дати прибуття. Також це поширюється на всю територію Євросоюзу.

Ця заборона не поширюється на транспортні засоби, які використовуються для транзиту в Калінінградську область або з неї. Проте у власника мають бути з собою документи про спрощений транзит.

Транзит не може перевищувати 24 години. В іншому випадку власнику автомобіля загрожує штраф і конфіскація транспортного засобу.

Важливо Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах

До цього всі країни Балтії заборонили в'їзд на свої території автомобілів з російською реєстрацією. Аналогічне рішення ухвалили більшість країн Європейського Союзу.

Раніше Фокус розповів, що громадяни РФ скаржаться на те, що їхні автомобілі заарештовують правоохоронці та митники Німеччини та інших країн ЄС.