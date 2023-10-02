90-річний дерев'яний Chevrolet пішов з молотка за ціною нового Ferrari (фото)

Старий Chevrolet переробили в оригінальний пляжний універсал для шанувальників серфінгу. Кузов авто практично повністю виконаний з дерева.

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Chevrolet 1932 року. За автомобіль віддали цілих 375 000 доларів — як за новий Ferrari 296. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Кузов авто виконаний з дерева Фото: Barrett-Jackson

Настільки висока ціна зумовлена тим, що з молотка пішов єдиний у своєму роді хот-род Chevrolet Woodie Custom Wagon на прізвисько Honolulu Lulu.

Назва авто натякає, що створили його в Гонолулу (Гавайські острови). Масовий Chevrolet Series BA Confederate перетворили на оригінальне пляжне авто для любителів серфінгу.

Фото: Barrett-Jackson Спереду встановлені спортивні сидіння Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet 1932 року отримав незграбний дерев'яний кузов у стилістиці Woodie (такі універсали випускали у США в 40-х роках). На даху з'явилися люк і кріплення для перевезення дошки для серфінгу.

У багажнику встановлено скриню Фото: Barrett-Jackson

В оздобленні салону залишили голе дерево. Усередині встановлені тільки передні сидіння (вони сучасні й обшиті водостійкою тканиною), а ззаду облаштований величезний багажник із великою скринею.

Автомобіль оснащений 5,0-літровим V8 Фото: Barrett-Jackson

Під капотом Chevrolet встановлено 5,0-літровий V8. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

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