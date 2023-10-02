Прощання з довгожителем: Hyundai знімають з виробництва популярний мінівен (фото)

Нинішнє покоління Hyundai H-1 на ринку вже 16 років і не відповідає сучасним вимогам. На зміну мінівену прийшов Hyundai Staria.

Hyundai припинять випуск моделі H-1. Мінівен покине конвеєр до кінця року і остаточно поступиться місцем Hyundai Staria. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Причина відмови від моделі зрозуміла: друге покоління Hyundai H-1 випускають уже 16 років і рамна модель просто застаріла. Її наступник Hyundai Staria дебютував ще два роки тому, але весь цей час два мінівени випускали паралельно.

Оснащення версії Final Edition включає клімат-контроль і 9-дюймовий тачскрін Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai H-1 припинили збирати на батьківщині, в Південній Кореї, ще в 2021 році і зараз випускають тільки в Таїланді. Там уже запущено у виробництво прощальну лімітовану версію моделі Final Edition.

Новий Hyundai H-1 Final Edition запропонований у вантажному і пасажирському виконанні, причому існують варіанти місткістю до 15 осіб. Оснащення розширено і охоплює клімат-контроль, круїз-контроль, ESP, парктронік, датчик світла і 9-дюймовий тачскрін.

Hyundai H-1 Final Edition оснащують виключно 2,5-літровим турбодизелем на 175 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Мінівен доступний тільки із заднім приводом. Вартість становитиме близько 40 000 доларів.

У салоні можуть поміститися до 15 пасажирів Фото: Hyundai

Нагадаємо, що Hyundai H-1 випускали з 1997 року, а нинішнє його покоління дебютувало 10 років потому. Модель у різний час виробляли в семи країнах світу.

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