Раритет із 2000-х: виявлено 23-річний спорткар Mercedes у стані нового авто (фото)

Mercedes SL 2000 року оснащений 5,0-літровим V8 на 306 к.с. і здатний розвинути 250 км/год. Оснащення включає електропривод сидінь і знімний металевий дах.

У США виявлено ідеально збережений Mercedes-Benz SL 2000 року. Кабріолет проїхав лише 2678 км — це справжня капсула часу. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль роками стояв у гаражі Фото: carscoops.com

Автомобіль купили у 2000 році в Нью-Йорку і перший власник зберігав авто протягом 22 років. Він проїхав лише 1754 км, адже більшу частину часу машина стояла в гаражі. Нинішній власник придбав Mercedes SL минулого року і додав ще 924 км.

Салон автомобіля має вигляд як новий Фото: carscoops.com

Кабріолет Mercedes SL 500 чудово зберігся. На його кузові немає пошкоджень, а салон і м'який складний дах виглядають як нові. До того ж, є знімний жорсткий верх. Замінити довелося тільки шини.

Комплектація Mercedes SL доволі багата — охоплює опціонні 18-дюймові диски від AMG, ксенонові фари, акустику Bose, електропривод і підігрів сидінь. Все електрообладнання працює без проблем. Також збережена оригінальна документація на авто.

Під капотом встановлено 306-сильний V8

Mercedes SL 500 оснащений 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 250 км/год. Зараз кабріолет знову виставили на продаж і оцінили в 78 000 доларів.

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