У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер із двигуном Ferrari (фото)

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащений 2,9-літровим V6 твін-турбо розробки Ferrari. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 283 км/год.

У Києві сфотографували кросовер Alfa Romeo Stelvio 2018 року в топовому виконанні Quadrifoglio. Заряджена спортивна модель — велика рідкість в Україні. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер розганяється до 100 км/год за 3,8 с Фото: Topcars UA

Головна родзинка Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ховається під капотом. Його 2,9-літровий V6 твін-турбо розроблений фахівцями Ferrari. Його створили на базі вісімки суперкара Ferrari 488, у якої, грубо кажучи, "відрізали" два циліндри.

Турбомотор розвиває 510 к. с. і має крутний момент у 600 Нм. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 283 км/год. Це одна з найшвидших моделей у класі і свого часу вона навіть встановила рекорд кола на Нюрбургринзі серед кросоверів.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: Alfa Romeo

Крім того, кросовер отримав систему векторизації тяги і спортивну активну підвіску. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Відрізнити кросовер Alfa Romeo Stelvio Stelvio Quadrifoglio від стандартної моделі можна по обважуванню, агресивнішій передній частині і 20-дюймовим дискам. У салоні встановлено спортивні сидіння, а в оздобленні з'явився карбон.

До слова, віднедавна Ferrari випускають і власний кросовер — модель Purosangue, здатну розвинути 310 км/год.

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