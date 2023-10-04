Повний привід і 275 сил: заряджений седан Subaru WRX розсекретили до прем'єри (фото)

Subaru WRX TR має кілька внутрішніх і зовнішніх відмінностей від стандартної моделі. Седан оснащений 275-сильним двигуном із турбонаддувом і системою повного приводу.

Компактний седан Subaru WRX отримає заряджену версію TR. Вона натхненна культовим WRX STI та має кілька відмінностей від стандартної моделі. Про це розповіли на сайті Drive.

В інтернеті опублікували знімки, на яких демонструється передня і задня частина Subaru WRX TR. Ця модифікація має агресивніший вигляд, ніж стандартна модель.

Спереду з'являться новий капот і змінений бампер. Також Subaru WRX TR відрізняється новими 19-дюймовими колісними дисками, які взуті в шини Bridgestone Potenza S007.

Ззаду встановлено масивне антикрило і чотири вихлопні патрубки. Також було модернізовано задній дифузор.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: drive.com.au

Нова модифікація вирізняється і гальмівними супортами Brembo червоного кольору з вентильованими дисками розміром 340 мм спереду і 326 мм ззаду. Підвіску седана було трохи доопрацьовано.

Вага зарядженого седана становитиме 1519 кг. Для зниження маси модель недоступна з люком на даху.

В інтер'єрі з'являться нові спортивні крісла Recaro. В іншому салон залишиться без змін.

Subaru WRX TR отримає спортивні сидіння Recaro Фото: Subaru

Subaru WRX TR оснащений 2,4-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 275 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Новинка буде представлена вже 7 жовтня. Вартість зарядженого седана не розкривається.

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