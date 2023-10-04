Величезний багажник і гібридна версія: презентовано новий Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Кросовер Skoda Kodiaq став соліднішим на вигляд і підріс у розмірах, що збільшило внутрішній простір. Поряд із бензиновими і дизельними версіями вперше запропоновано плагін-гібрид.

У Берліні презентовано новий Skoda Kodiaq другого покоління. Більш просторий побратим Volkswagen Tiguan надійде в продаж з початку 2024 року. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Skoda

Дизайн Skoda Kodiaq 2024

Кросовер Skoda Kodiaq зберіг знайомий силует, але має солідніший вигляд, ніж попередник. Решітка радіатора стала ширшою і отримала підсвічування, фари більші, а боковини прикрашені виштамповками. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова. На вибір запропоновано колісні диски діаметром від 17 до 20 дюймів.

Центральний тачскрін збільшено до 13 дюймів у діагоналі Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq 2024 побудований на вдосконаленій платформі MQB Evo і дещо підріс у розмірах.

Габарити Skoda Kodiaq 2024:

довжина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

висота — 1657 мм;

колісна база — 2781 мм.

Салон Skoda Kodiaq став просторішим Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq 2024

У салоні з'явилися поліпшена віртуальна панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Крім того, за доплату доступна проекція на лобове скло. Селектор КПП переміщений на рульову колонку, а перемикачі клімату доповнені екранчиками, що показують його налаштування.

Як і раніше, кросовер Skoda запропонований у версіях на 5 і 7 місць. Він став просторішим, зріс і об'єм багажника. З трьома рядами сидінь залишається 340-літровий відсік, а з двома — об'єм становить 845-910 л. Якщо скласти всі задні сидіння, то вийде 2105-літровий багажник.

У п'ятимісній версії об'єм багажника становить 910 л Фото: Skoda

У салоні тепер 5 роз'ємів USB-C, один з яких розмістили в дзеркалі заднього виду — для підключення відеореєстратора. Перелік опцій поповнили матричні фари, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, поліпшена система напівавтономного водіння та акустика Canton із 14 динаміками.

Новий Skoda Kodiaq, характеристики

Кросовер Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. Усі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Також з'явився 204-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати понад 100 км без підзарядки.

У лінійці вперше з'явився плагін-гібрид Фото: Skoda

Усі версії моделі відтепер оснащені 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями DSG. Привід може бути переднім або повним, а за доплату запропоновано адаптивні амортизатори.

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