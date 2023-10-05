Гість із 70-х: знамените американське авто 42 роки простояло покинутим у гаражі (фото)

Plymouth Barracuda не виїжджав на дороги з 1981 року. Спортивний автомобіль чудово зберігся і має вигляд як новий.

В американському Сіетлі виявлено прекрасно збережений Plymouth Barracuda 1973 року. За півстоліття автомобіль проїхав менше 6000 км. Про це повідомляється на сайті Craiglist.

Автомобіль зберігали в опалювальному гаражі Фото: Craigslist

З'ясувалося, що Plymouth Barracuda не виїжджав на дороги з 1981 року. Автомобіль поставили в опалювальний гараж і не експлуатували його. На одометрі авто — пробіг у 5831 км, тож перед нами — справжня капсула часу.

Салон спорткара виглядає як новий Фото: Craigslist

Plymouth Barracuda 1973 року непогано зберігся. За 42 роки простою його кузов не поржавів і має чудовий вигляд, а стан салону — як у нового авто. Довелося тільки замінити бензобак і гуму.

Пробіг автомобіля становить 5831 км Фото: Craigslist

Машина без проблем завелася і поїхала. Також збережена товста папка документів на авто і чеків з СТО.

Цей Plymouth Barracuda оснащений 5,6-літровим V8 на 240 к. с. — найпотужнішим двигуном для моделі 1973 року. З 4-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с.

Купе оснащене 240-сильним V8 Фото: Craigslist

Зараз капсула часу Plymouth Barracuda 1973 року виставлена на продаж. За спорткар планують виручити 75 000 доларів.

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